Спасатели опубликовали видео с разбившимся самолетом в Подмосковье

Сотрудники МЧС оперативно справились с возгоранием на месте крушения самолета А-22 в Рузском районе. Они также опубликовали видео с последствиями авиакатастрофы.

Напомним, что легкомоторное воздушное судно разбилось рядом с местом взлета — аэродромом «Ватулино». В салоне находились пилот и пассажирка, люди погибли сразу.

Согласно основной версии, самолет мог упасть из-за допущенной летчиком ошибки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.