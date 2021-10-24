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Автор Defense News констатировал боязнь Европы потерять внимание США

Автор Defense News констатировал боязнь Европы потерять внимание США

Страны Восточной Европы испугались, что США и НАТО забудут об «угрозе» со стороны России, переключив внимание на Китай. Об этом говорится в публикации Defense News.

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин дал понять, что Вашингтон будет противостоять Китаю в технологической сфере. Его высказывания говорят о том, что американское министерство обороны рассматривает НАТО как главный козырь в конфронтации с Поднебесной.

Одновременно, пишет автор Defense News, обостряются отношения России с Западом. Это очень беспокоит восточноевропейские государства. Они призывают Белый дом усилить военное присутствие в их регионе. Например, министр обороны Эстонии Калле Лаанет потребовал, чтобы НАТО направила Москве «общий, сильный и единодушный» сигнал.

Хоть Вашингтон и обещает Европе выполнить ее просьбы, американцы на самом деле не будут увеличивать свое присутствие на территории, уверены авторы. Пока США пытаются объединить союзников по Североатлантическому альянсу в кампании против Китая, остальные партнеры Белого дома волнуются из-за «новой агрессии» со стороны России, которая является их главным страхом.

Москва не раз заявляла, что не предпринимала и не будет предпринимать агрессивных шагов в отношении других государств. РФ обеспокоена высокой активностью НАТО возле своих границ, но действует в рамках международных норм.