Перевозивший деньги частный вертолет рухнул на стадион в Ливии

Частный вертолет, перевозивший наличные денежные средства, упал на футбольный стадион. Инцидент произошел в ливийском городе Тархуна, расположенном в 80 км от Триполи. Об этом сообщил местный телеканал 218 News.

По предварительным данным, в результате крушения вертолета никто не пострадал. Количество людей, находившихся на борту уточняется.

В настоящее время на месте происшествия работают ливийские правоохранители и сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.