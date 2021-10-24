«Никому нет дела». Почему Украина и Прибалтика не успели подготовиться к холодной зиме

Стремясь сократить поставки углеводородов из России по строгому наказу Запада, Украина и страны Прибалтики загоняют себя в еще больший кризис. Ситуация крайне неутешительна: в главном подземном газохранилище трех республик запасов хватит до января, а в Киеве — лишь на две недели, передает аналитический портал lv.baltnews.

Начинать новый отопительный сезон с кризиса для некоторых европейских стран уже вошло в привычку. Исключением не стала и Украина, где за прошедшую неделю, согласно данным украинского Минэнерго, запасы угля снизились на 5,9% и сейчас составляют 753 тыс. тонн.

Ресурсов у государственной компании «Центрэнерго» хватит не более, чем на две недели. При этом в ведомстве подчеркнули, что сейчас даже стоит вопрос о добровольном или принудительном ограничении потребления электроэнергии.

gov-murman.ru /

Украина могла бы закупить уголь у Польши, однако Варшава находится под санкциями из-за деятельности шахты «Туров» и закупает сырье у России, отметили эксперты издания. Не спешат делиться с Киевом полезными ископаемыми и другие страны Европы, которые в начале осени сами столкнулись с нехваткой топлива.

«Энергетический кризис в Европе заставляет страны расставлять приоритеты и заботиться в первую очередь о себе. Сейчас никому нет дела до Украины. Ей придется выкручиваться самостоятельно. Вот только вариантов решения проблемы у Киева не так много», — рассуждают авторы статьи.

К примеру, Киев мог бы перевести теплоэлектростанции на газ, однако и этого сырья в стране — дефицит. Несмотря на заверения президента Владимира Зеленского о том, что газовых запасов достаточно, статистика говорит об обратном.

«На Украине подземные хранилища газа заполнены на 4,5 млрд куб, а должны быть на 9 млрд. Частные газовые компании страны добывают 5 млрд куб газа. Этого, конечно, все равно не хватит на весь сезон, но поможет на какое-то время», — поделился эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Куда хуже ситуация обстоит с углем. Для работы ТЭС, по словам Корольчука, требуется около трех миллионов тонн, а у Киева есть только 640 тыс. тонн.

«Если зимой на Украине не смогут увеличить объемы атомной электроэнергии и этим хоть немного покрыть энергодефицит, придется переходить на газ», — посетовал эксперт.

По мнению аналитиков, основная проблема Киева кроется в отсутствии долгосрочных газовых контрактов с Россией. При этом на днях в стране предложили также отказаться и от импорта российского угля. Если это произойдет, Украина окажется в «безвыходном положении».

Что касается прибалтийских республик, то в них ситуация куда хуже. Ведь в отличие от Киева в Латвии, Литве и Эстонии отсутствует добыча газа — им приходится ориентироваться лишь на поставки из-за рубежа.

Так, Вильнюс рассчитывает на Польшу, которая сейчас как раз строит газопровод, а Эстония — на Финляндию. Однако и в первом, и во втором случае по трубам все равно будет запущен российский газ.

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«Правда, есть большой вопрос, чей именно газ будет поставлять скандинавская страна? В Финляндии нет своей добычи газа, поэтому по магистрали де-факто прокачивается тот же российский газ», — приводит портал слова старшего сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко.

По словам эксперта, в наиболее выгодном положении сейчас находится Латвия, так как на ее территории находится подземное газовое хранилище, создававшееся еще в эпоху СССР для снабжения сырьем всех стран Балтии. Впрочем, по сообщению AS Conexus Baltic Grid, его запасов в условиях холодной зимы может хватить только до января.

«Самое удручающее положение в Литве. Но через эту страну проходит газопровод, который идет в Калининград, и власти балтийской страны надеются, что при необходимости смогут обеспечить себе поставки. По сути, все по-своему подготовились, но как это будет выглядеть в рамках будущего сезона, учитывая общий энергодефицит, пока неизвестно», — заявил Оленченко.

Ранее оператор литовской газопередающей системы Amber Grid сообщил о том, что прокладка трубопровода в Польшу, который соединит газовые сети Литвы с Западной Европой, завершена. Природный газ пойдет по магистрали в 2022 году.