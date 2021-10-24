The Hill: конгрессмен Грин заявила о желании граждан США объявить импичмент Байдену

Конгрессмен Марджори Тейлор Грин напомнила Палате представителей США о четырех внесенных резолюциях об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщила газета The Hill.

Инцидент произошел на заседании палаты. По ее словам, она представила несколько резолюций против незаконных действий главы государства. Кроме того, обращения касаются открытой южной границы с Мексикой, использования служебного положения в личных целях и его готовности «использовать свое властное положение для помощи своему сыну Хантеру Байдену», а также катастрофы в Афганистане.

Кроме того, Грин представила сведения опросов неназванной компании. Согласно данным исследования, импичмент Байдену поддерживают 60% респондентов, из которых республиканцев — 83%, а демократов — 40%.

Ранее стало известно, что рейтинг Джо Байдена упал на 11,3 процентных пункта за девять месяцев. Показатель стал антирекордом со времен Второй мировой войны.