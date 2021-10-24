Плакаты с агентом 007 появились на улицах Тбилиси

Плакаты с изображением британского актера Дэниэла Крейга в образе агента Джеймса Бонда появились на улицах Тбилиси в рамках предвыборной кампании.

На фотографии Крейг загадочно смотрит вдаль, обращаясь к грузинам. Плакат подписан: «Не время бездельничать», информирует Sputnik Грузия. Фраза отсылает к новому фильму из серии кинокартин про агента 007 «Не время умирать».

Журналисты Sputnik пошутили, написав, что современные проблемы требуют современных решений.

В Грузии сейчас проходят выборы в органы местного самоуправления. Первый тур закончился 2 октября. В нем победу одержала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Второй тур назначен на 30 октября.

Организация выборов связана с приездом в страну бывшего президента Михаила Саакашвили. Он вернулся на родину перед голосованием, но был арестован 1 октября. Его поместили в тюрьму, так как политик является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. Попав за решетку, Саакашвили объявил голодовку.

Фильм «Не время умирать» стал 25-й картиной Бондианы, основанной на шпионских романах британского писателя Яна Флеминга. Фанатам кино с участием Дэниэла Крейга пришлось шесть лет ждать выхода кинокартины. До этого на экраны в 2015-м вышел «Спектр».