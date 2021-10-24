Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье унесло жизни двух человек

В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет А-22. В результате погибли два человека.

Авиапроисшествие случилось в деревне под Рузой. По имеющимся данным, высокоплан рухнул сразу после вылета с аэродрома Ватулино, после чего произошел пожар.

Сообщается, что на борту самолета находились двое — пилот и пассажирка. Они получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте ЧП работают оперативные службы. В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.