Депутат Саралиев осудил включение России в список «бездомных национальностей» США

Внесение российских граждан в список «бездомных национальностей» можно расценивать как попытку обострения дипломатической напряженности. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.

Американские власти выдумывают все новые способы для разрушения международных отношений, отметил депутат. Он также призвал Вашингтон прекратить недружественные действия по отношению к России.

«Считаю, что этот шаг – не что иное, как очередная из попыток эскалации дипломатической напряженности между Россией и США, которые уже неоднократно предпринимает американская сторона», — подчеркнул Саралиев.

Ранее стало известно, что Госдеп включил россиян, желающих получить визу Соединенных Штатов, в категорию «бездомных национальностей». Также в перечень попали еще девять стран, в том числе Сирия, Иран и Венесуэла.