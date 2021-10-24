Владимир Путин примет участие в нескольких международных саммитах на следующей неделе

Президент России Владимир Путин присоединится к саммиту лидеров G20 на следующей неделе. Об этом сообщили в эфире телевидения.

Согласно информации СМИ, глава государства в период с 25 по 31 октября примет участие в нескольких международных встречах. Это заседание лидеров стран «Большой двадцатки», переговоры участников АСЕАН и Восточноазиатский саммит.

Ко встрече членов G20 Путин присоединится в режиме видеоконференции, уточнили в сообщении.

Ранее в Кремле заявили о понимании необходимости переговоров лидера России с президентом США джо Байденом. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, саммит может состояться до конца 2021 года.