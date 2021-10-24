Политолог Ищенко констатировал потерю интереса Запада к ситуации на Украине

Запад постепенно начал терять интерес к Киеву, поэтому российская сторона регулярно обращать внимание на украинскую проблематику. Об этом заявил политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

Эксперт уверен, что внезапная актуализация в России вопроса, который касается Киева, сообщает о разработке новой геополитической стратегии. По его словам, это обусловлено попытками Запада избавиться от Украины и проблем, связанных с ее позицией на международной арене. Соединенные Штаты и Европа поняли, что не смогут добиться своих целей с помощью этой страны.

«О том, что актуализация украинского вопроса — не случайная вспышка эмоций свидетельствует, во-первых, системный подход — тема Украины внезапно стала постоянно будироваться российским руководством на самом высшем уровне как раз в тот момент, когда Запад настолько явно утратил интерес к данному материалу», — сказал политолог.

Ищенко также напомнил высказывание президента России Владимира Путина, который заявил, что украинцы недовольны действующим руководством страны. Однако граждане еще не выбрали новых кандидатов, способных исправить ситуацию. Политолог считает, что Россия может воспользоваться этим моментом для возвращения Украины в сферу своего влияния.

Ранее Владимир Путин назвал ситуацию на Украине тупиком. По его словам, возникает ощущение, что гражданам не дают сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям.