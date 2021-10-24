Режиссер Александр Рогожкин мог скончаться из-за проблем с алкоголем

Российский режиссер Александр Рогожкин умер в Петербурге в 72 года. Предположительно, он мог уйти из жизни из-за алкогольной зависимости, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Александр Рогожкин является режиссером фильмов «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом!», «Кукушка» и многих других. Всего на его счету более 15 снятых картин.

Работы Рогожкина были отмечены премиями «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», также Рогожкин удостоен приза за лучшую режиссуру кинофестиваля в Карловых Варах.

В 2004 году режиссеру присвоили звание Народного артиста России и представили к Государственной премии в области литературы и искусства.