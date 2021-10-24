Метеоролог Тишковец предсказал самую холодную ночь для центра России с начала осени

Предстоящая ночь на 25 октября для центральной России будет самой холодной с начала осени, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в соцсети Instagram.

Североатлантический циклон захватит в воскресенье северную половину европейской части России, этот регион окажется во власти зимы. Возможно образование гололеда, столбики термометра опустятся до слабых минусовых температур, предупредил Тишковец.

«Причиной тому станет обширный двухъядерный циклон североатлантического происхождения, который, продвигаясь на восток, развернулся своей тыловой стороной, обеспечивая заток холодного воздуха», — пояснил синоптик.

Это привело к резкому похолоданию и морозам, на Кольском полуострове температура опустилась до −15 градусов. В результате заморозков формируются снежные покровы, в Мурманской области уже образовались сугробы высотой до 21 сантиметра. Местами снег лежит в Волгоградской и Ленинградской областях.