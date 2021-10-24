Захарова напомнила о попытках США нарушить работу российских консульств

Вашингтон превратил простую техническую процедуру в настоящий ад, отметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Такое мнение дипломат выразила, комментируя инициативу Госдепартамента в отношении россиян, желающих получить американскую визу. Внешнеполитическое ведомство США внесло граждан РФ в категорию «бездомные национальности».

«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Госдеп порекомендовал россиянам обращаться за визой в американское посольство на территории Польши. Кроме того, претендующих на получение документа граждан причислили к категории Homeless Nationalities.