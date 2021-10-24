Режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Рогожкин ушел из жизни в 72 года

В Петербурге скончался известный российский кинорежиссер Александр Рогожкин. Создателю «Улицы разбиты фонарей» было 72 года. Об этом рассказал пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

Причина смерти Александра Рогожкина пока не называется. Информация о дате, месте и времени прощания с известным режиссером будет размещена позже.

Александр Рогожкин родился в октябре 1949 года в Ленинграде. В 1971 году он начал работать на Ленинградском телевидении в качестве художника. После этого, в 1974–1977 годах, Рогожкин занимал должность декоратора на «Ленфильме», спустя время он переквалифицировался в режиссера.

Под его руководством были сняты такие фильмы, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом!» и сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».