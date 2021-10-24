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Центр Гамалеи ответил на решение Намибии приостановить вакцинацию российским «Спутником V»

Центр Гамалеи ответил на решение Намибии приостановить вакцинацию российским «Спутником V»

Минздрав Намибии принял решение о приостановке вакцинации населения российским препаратом «Спутник V», которое не имеет под собой научного обоснования, заявили в центре имени Гамалеи.

Правительство Намибии ссылается на заявление регулятора Южно-Африканской Республики, а не на клинические исследования. Нет данных, что российский препарат, основанный на аденовирусе человека, как-то повлиял на возросшие риски заражения ВИЧ, прокомментировал разработчик вакцины.

«Решение Минздрава Намибии о приостановке вакцинации «Спутником V» мужчин в связи с угрозой ВИЧ не имеет под собой научно обоснованных фактов», — заявили РИА Новости в центре имени Гамалеи.

Российские ученые напомнили, что некорректные заявления подобного рода были опровергнуты ранее, так как не относились к «Спутнику V». Российский профилактический препарат является безопасным и высокоэффективным средством защиты от коронавируса, добавили в центре Гамалеи.