Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Путин получит право утверждать Корабельный устав ВМФ РФ

Путин получит право утверждать Корабельный устав ВМФ РФ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который предусматривает наделение главы государства полномочиями в плане утверждения Корабельного устава ВМФ РФ.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в обнародованном документе.

Закон предоставит президенту РФ полномочия для утверждения Корабельного устава Военно-морского флота. Действующая редакция Корабельного устава утверждена в 2001 году. Данный документ регламентирует организацию боевой и повседневной службы на кораблях ВМФ РФ, обязанности членов их экипажей, порядок несения нарядов и военно-морские ритуалы.