Путин получит право утверждать Корабельный устав ВМФ РФ

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который предусматривает наделение главы государства полномочиями в плане утверждения Корабельного устава ВМФ РФ.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об обороне" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — сказано в обнародованном документе.

Закон предоставит президенту РФ полномочия для утверждения Корабельного устава Военно-морского флота. Действующая редакция Корабельного устава утверждена в 2001 году. Данный документ регламентирует организацию боевой и повседневной службы на кораблях ВМФ РФ, обязанности членов их экипажей, порядок несения нарядов и военно-морские ритуалы.