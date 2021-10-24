Песков призвал не толковать речь Путина на «Валдае» как посыл о конфронтации с Западом

Речь президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» не содержала посыл о конфронтации с Западом. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, нашлись энтузиасты, которые сравнили выступление Путина с его известной «мюнхенской речью» 2007 года. По словам Пескова, тогда посыл российского руководства тоже был истолкован неправильно.

«С моей точки зрения, (на «Валдае». — Прим. ред.) смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас», — сказал пресс-секретарь в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Владимир Путин выступил на пленарной сессии заседания клуба «Валдай» 21 октября. Президент говорил о международных вызовах, которые принесла «эпоха грандиозных перемен».