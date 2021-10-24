Анна Попова призвала россиян ограничить контакты ради хорошего Нового года

Врач-эпидемиолог, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к гражданам. Она призвала россиян оставаться дома сейчас, чтобы счастливо встретить Новый год.

Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» призвала соотечественников бережней отнестись к своему здоровью и приложить максимум усилий для борьбы с пандемией. В том числе необходимо ограничить контакты друг с другом.

«И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача — сократить количество контактов», — заявила Попова.

Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях заражения новым типом AY.4.2 штамма «Дельта» в Москве. Эпидемиолог Камиль Хафизов уверил, что привившиеся защищены от этого штамма так же, как и от исходного вируса.