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Япония запустила голосование на парламентских выборах для граждан за рубежом

Япония запустила голосование на парламентских выборах для граждан за рубежом

Участки для голосования на парламентских выборах Японии открылись за пределами страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Японские граждане, проживающие за рубежом, могут проголосовать в 226 местах по всему миру, включая посольства и консульства. Кампания стартовала за неделю до начала избирательного процесса в самой стране. По информации NHK, в августе за границей зарегистрировано порядка 96 тысяч японцев с правом голоса.

Выборы членов нижней палаты японского парламента назначены на 31 октября. В Kyodo News со ссылкой на результаты опроса сообщали, что правящая Либерально-демократическая партия предварительно лидирует по пропорциональному представительству.