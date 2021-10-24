Путин порекомендовал Беннету места для отдыха в Сочи

Президент России Владимир Путин пригласил премьера Израиля Нафтали Беннета отдохнуть в Сочи и рекомендовал несколько локаций для летнего и зимнего путешествия.

Встреча Путина и Беннета состоялась в пятницу сочинской резиденции президента России «Бочаров ручей». Она длилась пять часов и была по словам российского лидера очень продуктивной. Израильскому премьеру понравился современный курорт и он захотел побывать там с семьей.

Путин ответил, что это абсолютно правильное решение и рассказал коллеге о местах, где можно отдохнуть в любой сезон.

«Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части», — добавил глава российского государства.

Он заверил, что Беннету понравится на курорте, который построен совсем недавно и отвечает всем самым высоким требованиям. К тому же в Сочи можно отдыхать в любое время года.