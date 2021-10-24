Песков указал на понимание Москвы необходимости саммита Путина и Байдена

Кремль сообщит журналистам, когда будет принято конкретное решение о встрече президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом в эфире телевидения заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Москве понимают необходимость еще одного российско-американского саммита на высшем уровне, указал официальный представитель Кремля. Он отметил, что в этом вопросе не стоит забегать вперед.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь Путина допустил саммит президентов России и США до конца 2021 года. Представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что американской стороне пока нечего добавить о возможных переговорах.