Взрыв гранаты в жилой квартире привел к гибели мужчины в микрорайоне Брянска

Мужчина погиб при взрыве гранаты в Брянске. По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧП произошло в одной из квартир в Московском микрорайоне. Там прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина, еще один человек пострадал, у него оторвало кисть, пишет «БрянскToday».

Жильцы дома рассказали, что услышали в одной из квартир хлопок. По их словам, сдетонировать могла граната. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.