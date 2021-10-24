Песков: Россия не сможет помешать вступлению Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телевидения прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. По его мнению, Москва не может помешать этому процессу.

Сближение Украины с Альянсом могут привести в определенным последствиям. Москва сделает все необходимое для минимального отражения этих событий на России, отметил официальный представитель Кремля.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — пояснил Песков.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков призвал НАТО опасаться членства Киева в Альянсе. По его мнению, Украина приведет международную организацию к столкновению с Россией.