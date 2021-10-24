Мечтал побороть коррупцию. В Полтаве покажут спектакль про клоуна-президента

На Украине анонсировали «грандиозную» театральную премьеру с говорящим названием «Клоун, который мечтал стать президентом». В афише говорится, что спектакль будет играться на русском языке «с использованием субтитров».

«Голливудский сюжет, бродвейские костюмы, оригинальные декорации, дорогой бюджет», — сообщается в описании к спектаклю.

Премьера состоится 14 ноября во Дворце досуга «Листопад» в Полтаве. Уточняется, что постановка сделана в жанре «фантастической комедии только для взрослых». Стоимость билетов начинается от 150 гривен (около 405 рублей).

Согласно сюжету, в некой вымышленной стране, где «царит коррупция, разврат и преступность», добрый клоун «захотел изменить все и стать президентом». Имеет ли спектакль отношение к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, не сообщается.

«Вы даже не представляете, что из этого вышло. Все события и герои вымышлены, а любые совпадения с реальными личностями абсолютно случайны», — заверили постановщики.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко выразил мнение, что если Зеленский пожелает сбежать в Россию, то главу государства там ждать не будут и даже не позовут на корпоративы в качестве клоуна. Напомним, до избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актер и художественный руководитель студии «Квартал-95».