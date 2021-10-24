Власти Белгородской области запретили водителям автобусов начинать движение без масок у пассажиров

Заместитель губернатора Белгородской области, начальник департамента строительства и транспорта Владимир Базаров призвал главы муниципалитетов взять под контроль соблюдение мер по борьбе с COVID-19 в общественном транспорте региона.

На территории области действуют ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. В том числе, они включают в себя соблюдение масочного режима пассажирами и усиление режима дезинфекции в местах общего пользования. За нарушение правил предусмотрены штрафные санкции.

«Необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — сказано в документе за подписью Владимира Базарова.

Кроме того, начальник департамента призвал глав муниципалитетов провести информационную работу с руководителями транспортных предприятий, автовокзалов и автостанций. Она также касается соблюдения нарушение масочного режима.