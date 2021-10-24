Законопроект о распределении пожарных по населенным пунктам одобрен властями России

Правительство России одобрило законопроект о распределении территориальных подразделений Федеральной противопожарной службы по населенным пунктам.

Проект вносит изменение в статью 16 Федерального закона «О пожарной безопасности», в ближайшее время он будет внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщили на официальном портале правительства России.

«Реализация полномочий правительства РФ позволит оптимально распределить в населенных пунктах подразделения ФПС и ППС, исходя из административно-территориального принципа, с учетом экономического и производственного потенциала таких населенных пунктов, а также численности проживающего в них населения», — говорится в пояснении к законопроекту.

До появления этого документа подходы по размещению пожарных подразделений не были систематизированы на законодательном уровне. Поправки в закон предлагают разрешить правительству утверждать перечень населенных пунктов для размещения там Федеральной противопожарной службы.