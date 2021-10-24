Политик Шорников раскритиковал «образ жертвы» Молдавии в газовых переговорах с Россией

Российская сторона не хотела бы энергетического коллапса в Приднестровье. Именно поэтому Москва продлила временный режим поставок газа еще на месяц и предлагает властям Молдавии скидку, заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат раскритиковал позицию Молдавии в газовых переговорах с Россией. По его мнению, Кишинев выставляет себя в «образе жертвы», однако на самом деле не представляет из себя ничего такого. Молдавские власти ведут себя таким образом, пытаясь получить от РФ газ по цене в два раза ниже рыночной.

Москва предложила Кишиневу ресурсы со скидкой 25% в обмен за накопленный долг в объеме около 700 миллионов долларов. Однако другой участник переговоров не согласился на такие условия и потребовал снизить цену на газ.

«Действительно, Кишинев ведет себя весьма странно. Для внутренней аудитории власти разыгрывают непрофессионализм, растерянность и беспомощность, а сами, прежде чем направить переговорщиков в Москву, основательно прощупали почву в странах региона – Румынии, Украине, Болгарии, Польше», — отметил Шорников.

Дипломат объяснил, что Молдавия пытается выставить РФ в неприглядном свете. Ведь это позволит ей оправдать перед населением рост тарифов на газ, а следом развить антироссийскую пропаганду, уверен эксперт.

Ранее на телеканале CNN оценили позицию Москвы на фоне международного энергокризиса. Российское руководство показало уверенность в своих силах в такой сложный период, отметили в СМИ.