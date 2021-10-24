Сатановский призвал «встряхнуть» США за признание жителей РФ «бездомной национальностью»

Новость о том, что граждане России теперь смогут получить американскую визу только в Варшаве, раскрыло истинные намерения США по отношению к России. По мнению политолога Евгения Сатановского, Вашингтон окончательно «сдурел и отморозился», а потому нуждается в хорошей «встряске». Об этом он написал в Telegram-канале «Армаггедоныч».

Ранее Госдепартамент причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям» (homeless nationalities). Согласно отчету ведомства, в эту категорию попали граждане тех стран, в которых нет консульского представительства США или наблюдается нестабильная политическая обстановка.

Помимо России в список «бездомных национальностей» попали Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея. С этих пор россияне могут подавать документы на американскую визу только через консульство в Варшаве.

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«[Это] очень точно характеризует подлинную цену всем словам насчет "устойчивого развития отношений", "политической стабильности" и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают», — возмутился политолог.

По его словам, в ответ на такой шаг Россия могла бы направить в Варшаву за получением американских виз не простых «российских соискателей», а «несколько сотен тысяч человек при соответствующей экипировке и технике». Или же объявить Госдеп запрещенной в РФ организацией.

«Черт его знает, что может повлиять на Вашингтон, который явно окончательно сдурел и отморозился, приведя его в норму. Какая встряска нужна американскому официозу, чтобы он начал себя вести в соответствии с правилами приличия?» — задался вопросом Сатановский.

kremlin.ru / Администрация президента России

С другой стороны, можно было бы «заново отстроить Советский Союз вместе с Варшавским договором», чтобы дать отпор не только США, но и российской «интеллектуальной элите», действующей в пользу Вашингтона, предложил Сатановский.

«Неплохая, кстати, идея. Жаль, что исключительно теоретическая. Ну, как там у Стивенсона в "Острове сокровищ" было, про то, что "те, кто останутся в живых, позавидуют мертвым"? Джон Сильвер плохих советов не давал!» — резюмировал автор публикации.

Дипломатические отношения между Россией и США обострились 15 апреля этого года, когда президент Джо Байден ввел очередные санкции против РФ и объявил о решении выслать из страны десять российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально.

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В конце сентября МИД РФ заявил о том, что Вашингтон манипулирует выдачей виз в целях оказания давления на другие страны. Позднее глава российской дипмиссии в Хьюстоне Александр Захаров предупредил, что если США продолжат подобный курс, то к концу года штат генконсульства РФ может сократиться до двух человек — это меньше четверти от предусмотренной численности.

В свою очередь посол США в РФ Джон Салливан заверил, что Вашингтон всецело привержен стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой. По его словам, государство желает выдавать больше виз россиянам, однако без необходимого количества персонала это невозможно.