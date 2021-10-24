Учреждения культуры в России закроют в нерабочие дни

Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, будут закрыты в нерабочие дни. Такое решение принял Кабинет министров РФ.

В России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, поддержав предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. Власти надеются данными мерами остановить распространение коронавирусной инфекции во всех регионах страны.

В нерабочие дни будут работать только театры и музеи, остальные учреждения культуры закроют. Правительство РФ настоятельно рекомендует гражданам отказаться от поездок в другие регионы, чтобы снизить риск заражения COVID-19. Лучше это время провести дома с семьей.