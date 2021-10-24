Полуфиналиста шоу «Минута славы» обнаружили мертвым в Москве

Вьетнамский певец Нгуен Ван Хынг, дошедший до полуфинала шоу «Минута славы», найден мертвым в своей московской квартире на Арбате. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов насильственной смерти на теле 39-летнего артиста. Точная причина его гибели станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту страж порядка проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.