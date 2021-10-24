Встреча Путина с израильским премьером Беннетом длилась пять часов

Встреча президента России Владимира Путина с премьером Израиля Нафтали Беннетом продолжалась пять часов. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Путин и Беннет встретились в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Общение политиков продолжалось пять часов.

«Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений», — уточняется в сообщении.

После переговоров российский лидер и премьер Израиля прогулялись по резиденции в сторону пляжа. Израильская делегация приняла решение задержаться в России и вернуться на родину после исхода Шаббата, подчеркнула канцелярия главы Правительства Израиля.