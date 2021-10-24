«Обращаются как с врагами». Премьер Венгрии обвинил США и ЕС во вмешательстве в выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз и США во вмешательстве в предвыборную гонку-2022. По его словам, на Западе пытаются добиться избрания левой оппозиции, используя финансовые и информационные ресурсы. Об этом Орбан заявил на митинге в центре Будапешта, передает агентство Reuters.

Выступая перед многотысячной толпой, Орбан призвал своих сторонников голосовать за его консервативную партию «Фидес», находящуюся у власти с 2010 года, а также защищать достижения его правительства.

«Важно не то, чего хотят они в Брюсселе, Вашингтоне и в средствах массовой информации, оплачиваемых из-за границы. Решать свою судьбу будут венгры. <…> Наша сила в нашем единстве… мы верим в одни и те же ценности: семью, нацию и сильную и независимую Венгрию», — отметил Орбан.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Грядущие парламентские выборы в Венгрии неспроста вызывают интерес у мировой общественности. Ведь впервые с 2010 года правящей партии Орбана будет противостоять единый кандидат от оппозиционных сил — 49-летний мэр небольшого города Ходмезевашархей Петер Марки-Зай.

18 октября беспартийный консерватор неожиданно одержал победу над представительницей левой демократической коалиции Кларой Добрев, набрав 57% голосов во втором туре праймериз. Марки-Зай возглавил альянс, состоящий из шести партий, среди которых социалисты, либералы и правоцентристская партия «Йоббик».

Конфликт между премьер-министром Орбаном и ЕС разгорелся из-за разногласий по вопросам свободы СМИ, верховенства закона и прав ЛГБТ. Так, например, венгерский политик неоднократно критиковал Брюссель за продвижение ценностей, противоречащих консервативным христианским устоям в Будапеште, в частности, легализации однополых браков в Европе.

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«Брюссель говорит с нами и обращается с нами и с поляками как с врагами. Что ж, им в Брюсселе пора понять, что даже коммунисты не смогли победить нас», — резюмировал Орбан.

Его оппонент на выборах Марки-Зай напротив, ратует за проевропейский курс. В случае своего избрания отец семерых детей пообещал разработать новую конституцию, покончить с коррупцией, ввести евро и гарантировать свободу СМИ.

«Я считаю, что [мое правительство — прим. ред.] — это главный приз для ЕС. Я приверженец Евросоюза, членства в нем, его ценностей… Я занял твердую позицию в пользу введения евро как можно скорее», — отметил Марки-Зай.

Согласно опросам общественного мнения, правящая партия «Фидес» и оппозиционный альянс идут нога в ногу и имеют равные шансы на победу. Около 25% жителей еще не определились с политическими предпочтениями.