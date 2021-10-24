CNN: Путин продемонстрировал уверенность в своих силах во время газового кризиса в Европе

Президент России Владимир Путин продемонстрировал силу РФ на мировой арене. Такое мнение выразили журналисты CNN.

Когда в Европе возник газовый кризис, и цены на топливо достигли рекордно высоких показателей, российский лидер стабилизировал эту ситуацию. Такая обстановка показала, что Россия имеет серьезное преимущество в ее отношениях с Евросоюзом.

CNN приводит слова экс-командующего Силами обороны Эстонии маршала Рихо Терраса, который сравнил Путина с «уличным бойцом».

«Каждый раз, когда появляется возможность, он ею пользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей», — сказал Террас.

Старший продюсер CNN Люк Макги заметил, что Москва не ищет одобрения Запада. Тем более, западные страны осуществляют провальную политику: это касается Ливии, Сирии в Афганистана. Россия имеет полное право утверждать, что политика Запада неэффективна, а методы РФ являются правильными, говорится в материале. Европе и Западу нужно переосмыслить свой подход на мировой арене в разных областях: от энергетики до государственного строительства.