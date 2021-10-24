Факты курения в неположенных местах могут начать фиксировать в России

Система, позволяющая фиксировать факты курения в неположенных местах, может появиться в России. Об этом сообщила пресс-служба Платформы НТИ.

Проект станет частью уже существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения. По словам представителей пресс-службы, это поможет распознавать людей, курящих сигареты или электронные устройства.

«Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — указанно в сообщении, которое приводит RT.

В России с 1 января действует запрет на курение в медицинских и образовательных учреждениях. Соответствующие ограничения также включены в правила противопожарного режима на объектах транспорта.