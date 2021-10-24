Аршавин считает «Зенит» фаворитом матча со «Спартаком» в Петербурге

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин полагает, что петербургский клуб переиграет «Спартак» в поединке 12-го тура РПЛ.

Петербургский «Зенит» 24 октября примет московский «Спартак» в центральном матче очередного тура РПЛ. Команда Сергея Семака подходит к игре в нелучшем состоянии, но все равно должна добиться победы, считает Андрей Аршавин. Об этом бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Трудно предсказать результат, хотя считаю, "Зенит" в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, что он играет дома», — заявил Аршавин.

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется на «Газпром Арене» в 19 часов по московскому времени. Игру в Петербурге обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.