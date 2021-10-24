Девушка Саакашвили Ясько сообщила об окончании его отношений с супругой Рулофс

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили закончил отношения с женой Сандрой Рулофс. Об этом заявила его возлюбленная, депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Недавно парламентарий опубликовала видеозапись с признанием. На кадрах Саакашвили и Ясько заявили, что они состоят в отношениях.

Депутат Верховной рады в эфире украинского телеканала объяснила, что она и ее возлюбленный оставили бывших партнеров. Однако супруга Саакашвили назвала новость неожиданностью.

«Этот вопрос уже нужно адресовать ей (Рулофс – Прим. ред.). Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить», — добавила девушка экс-президента Грузии.

Ранее Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси. На родине он проходит по нескольким уголовным делам.