Нежелание Запада понять позицию президента России Владимира Путина привело к тому, что уверенность главы государства в своих силах немерено возросла. По мнению старшего продюсера телеканала CNN Люка Макги, теперь можно говорить о появлении на мировой арене «самой опасной версии» Путина.

«Несмотря на всю истерику вокруг России последние десять лет, вполне вероятно, что именно нежелание Запада по-настоящему понять Путина помогло создать самую опасную версию этого человека из всех возможных. За этот период времени уверенность Путина и представителей его ближайшего окружения в своих силах возросла», — отметил Макги.

Американский журналист также привел высказывание бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, который сравнил российского лидера с «уличным бойцом».

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

«Каждый раз, когда появляется возможность, он ею воспользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей», — сказал Террас.

По мнению Макги, Путин в очередной раз проявил свою уверенность во время газового кризиса в Европе, в результате которого цены на голубое топливо побили исторические рекорды. Именно это чрезвычайно мощное оружие и дает России преимущество в ее отношениях с Евросоюзом.

«Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев оказать никакого воздействия на ее поведение», — резюмировал Макги.

ФБА «Экономика сегодня» /

В беседе с CNN старший аналитик некоммерческой организации «Международная кризисная группа» в России Олег Игнатов подтвердил, что Европе и Западу необходимо переосмыслить свою политику в различных сферах, начиная с энергетики и заканчивая государственным строительством.

«Десять лет назад этот аргумент был более оборонительным, поскольку Кремль хотел защитить себя от критики со стороны западных правительств или НПО. Но теперь Россия может утверждать, что политика Запада провалилась в Ливии, Сирии, а теперь и в Афганистане настолько сильно, что подход России на самом деле был правильным», — выразил мнение эксперт.

Ранее Путин на пленарной сессии XVIII заседания клуба «Валдай» описал сложившуюся ситуацию в мире китайской поговоркой: «Не дай бог жить в эпоху перемен». Подробнее о выступлении президента — в материале «ПС».