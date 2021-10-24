Более 12% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана

Явка на выборах президента Узбекистана к 9:00 по местному времени составила 12,06%. Об этом сообщил глава пресс-центра центральной избирательной комиссии Жалолитдин Усманов.

Наиболее активными оказались жители Ферганской области — 16,9%, а самый низкий показатель зафиксирован в Ташкенте, где проголосовало только 7,2% избирателей.

«(По состоянию. — Прим. ред.) на 9 часов проголосовали уже 2,4 млн избирателей», — сообщил Усманов.

На пост главы государства претендуют пять кандидатов, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиеев. Избирательный процесс продлится до 20:00 по местному времени.