Кабмин РФ выступил против уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Соответствующая информация опубликована в думской электронной базе данных.

Законопроект на рассмотрение внес парламентарий от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. Согласно тексту документа, ответственность должны нести лица, занимающие выборные должности, за невыполнение обещаний, которые были указаны в предвыборной программе.

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сказано в отзыве кабмина.

Причиной отказа стали неконкретизированные оценочные формулировки. Это может привести к произвольному правоприменению, отметили в правительстве.