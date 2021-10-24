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Кабмин РФ выступил против уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний

Кабмин РФ выступил против уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний. Соответствующая информация опубликована в думской электронной базе данных.

Законопроект на рассмотрение внес парламентарий от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. Согласно тексту документа, ответственность должны нести лица, занимающие выборные должности, за невыполнение обещаний, которые были указаны в предвыборной программе.

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сказано в отзыве кабмина.

Причиной отказа стали неконкретизированные оценочные формулировки. Это может привести к произвольному правоприменению, отметили в правительстве.