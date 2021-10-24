Постпред России Небензя указал на важность соблюдения Устава ООН

Устав ООН играет важную роль в развитии человечества, а соблюдение его положений позволит избежать глобальных войн. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Как отметил дипломат, в Устав ООН заложены фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия. Сейчас, когда множатся попытки пересмотреть положения документа, необходимо встать на его защиту, подчеркнул он.

«Подтверждаем полную приверженность центральной и координирующей роли ООН в международных делах и заявляем: наши правила — Устав ООН», — сказал Небензя во время выступления, приуроченного к Дню Организации Объединенных Наций.

Устав ООН вступил в силу 24 октября 1945 года. Через несколько лет Генассамблея Организации Объединенных Наций рекомендовала странам-участницам отмечать эту дату на государственном уровне.