Депутат Рады Сюмар обвинила Зеленского в попытке «подмять» русскоязычных граждан Украины

Президент Украины Владимир Зеленский преследовал внутриполитические цели, когда создавал телеканал «Дом». Об этом заявила депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар.

Парламентарий считает, что украинский лидер новым медиаресурсом пытался «подмять» русскоязычную аудиторию после закрытия телеканалов оппозиционного депутата Виктора Медведчука. По ее словам, «Дом» является типичным пропагандистским каналом.

«Это был канал на государственные деньги, чтобы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей пиарилась власть по всей стране, зашли во все сети», — добавила Сюмар.

Телеканал «Дом» — государственный медиаресурс. Официально его целевой аудиторией являются жители Донбасса и Крыма.