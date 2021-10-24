CDC обнаружил источник смертельной болезни в спрее индийского производства

Четыре жителя США заразились редкой тропической инфекцией мелиоидозом, которая оказалась смертельной. Эпидемиологи Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) нашли источник вируса в ароматическом спрее.

Чаще всего мелиоидоз встречается в Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. Возбудителями инфекции являются источники в почве и грязной воде, дикие животные и скот. Первый случай заражения нашли еще в июне прошлого года.

Первый заразившийся мелиоидозом пациент из Канзаса умер. Специалисты считали, что человек выезжал за границу, но эти данные не подтвердились. Тогда эпидемиологи проверили предметы личной гигиены, лосьоны и продукты питания заболевших, но источник инфекции не был найден.

Специалисты в октябреповторно изучили пробы воздуха из флакона с ароматическим спреем с запахом лаванды и ромашки. Тогда анализ дал положительный результат. Такой освежитель можно найти в любом американском супермаркете. Эксперты выяснили, что пострадавшие распыляли его в комнатах. Некоторые с помощью товара индийского производства хотели придать приятный аромат постельным принадлежностям.