«Зарплата.ру»: 37% россиян сменили работу за время пандемии

Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, существенно пошатнула рынок труда в России и по всему миру. Сервис «Зарплата.ру» провел исследование, согласно которому около 40% россиян пришлось сменить свое прежнее место работы.

Более половины в то же время стали зарабатывать больше. В опросе приняли участие 1980 человек. Большинство из них находились в возрасте от 35 до 44 лет, результаты исследования передает РИА Новости.

«Эксперты выяснили, что почти 37% россиян стали работать в другой сфере в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — следует из данных опроса.

Для большинства основной причиной стали проблемы с зарплатой. Часть испытала на себе сокращение и закрытие организаций. Однако коронавирус оказал и положительное влияние на тех, у кого появилось свободное время. Так, 43% прошли новые курсы или переквалифицировались в другую отрасль. Кроме того, большинство россиян остались довольны получившимся исходом, говорится в исследовании.