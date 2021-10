Корабль Zim Kingston с химикатами на борту взорвался недалеко от берегов США

Взрыв произошел на борту контейнеровоза Zim Kingston, который перевозил химикаты. Инцидент произошел недалеко от береговой линии в штате Вашингтон.

По данным диспетчерской службы полиции США, взрыв произошел, когда судно двигалось в районе города Порт-Анджелес в округе Клаллам. В населенном пункте проживает не менее 20 тысяч человек.

⚠️????????#URGENT: Explosion reported aboard container ship carrying chemicals near Washington coastline#PortAngeles l #WA

The coast guard has ordered all crew be evacuated immediately. Smoke can be seen billowing from the upper decks.

Standby for further information! pic.twitter.com/hTfvkrvY6g