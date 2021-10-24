Голливудский актер Стивен Сигал хочет помирить Россию и Японию

Звезда голливудского кинематографа Стивен Сигал намерен поехать в Японию и помирить страну с Россией. Об этом актер заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Сигал сообщил, что в ходе своего визита в Японию он проведет встречу с премьер-министром Фумио Кисидой. По словам голливудского актера, ему «больно» из-за напряженных отношений между Москвой и Токио.

«Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет "починить". В скором времени собираюсь туда поехать и встретиться с премьер-министром», — рассказал Сигал.

Знаменитость уверен, что в Японии есть множество людей, которые с теплом относятся к России. По мнению актера, между жителями стран существуют любовь и уважение, которые способны стать фундаментом для налаживания диалога.