Жители Узбекистана начали голосовать на выборах президента

Избирательные участки заработали в Узбекистане. Граждане страны выбирают президента. Голосование продлится с 08:00 до 20:00 по местному времени.

На выборах представлены кандидаты от пяти политических партий, действующих официально. Эксперты прогнозируют победу нынешнему президенту Шавкату Мирзиееву. Политик выступает за расширение партнерства с Россией, Китаем, США, странами Центральной Азии. За сотрудничество с Россией также высказываются и два других кандидата Нарзулло Обломурадов и Максуда Варисова.

Для тех, кто не мог проголосовать в день выборов по месту жительства, было организовано досрочное голосование с 14 по 20 октября. Открыты избирательные участки и за рубежом, в том числе и в посольстве Узбекистана в Москве и генконсульствах страны в Петербурге, Казани, Владивостоке и других городах.