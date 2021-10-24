Фанаты MMA восхитились простотой и скромностью Емельяненко после нокаута на Bellator 269

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко совершил легендарное возвращение в мир MMA, одержав победу над американцем Тимоти Джонсоном вопреки всем прогнозам в пользу оппонента. Фанаты спорта восхитились поведением Последнего Императора после триумфа.

Камбэк легенды мировых единоборств — главное спортивное событие уик-энда. Победа Федора Емельяненко вызвала восхищение у многих пользователей Сети, которые не стесняясь высказывали свое мнение на различных порталах.

«Такой простой и скромный. Будто ничего и не произошло», — отметил один из пользователей Instagram.

«Старый добрый Дядя Федя», — высказался другой болельщик.

«В свои годы Федор остается взрывным и сильным. Бесспорно величайший», — отметил фанат.

Минувший турнир Bellator 269 состоялся на «ВТБ Арене» в российской столице. Бой Емельяненко — Джонсон стал главным событием вечера. Поединок между двумя тяжеловесами завершился на второй минуте первого раунда. Емельяненко отправил своего оппонента на канвас после комбинации из двух точных ударов в голову.