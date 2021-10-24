NI: тактика и стратегия армии России кардинально изменилась со времен СССР

Методы ведения боевых действий российской армии претерпели кардинальные изменения со времен развала Советского Союза. Таким мнением поделились аналитики американского издания The National Interest.

Нынешние Вооруженные силы Российской Федерации выстраивают тактику не на численном превосходстве, а на ловких приемах, высоком уровне мастерства и современных средствах вооружения. Основой для статьи об армии России стал аналитический труд центра RAND Corporation.

В исследовании указано, что российская армия сильно изменилась с момента распада СССР. Кремль подстраивается под нынешнюю реальность и проводит модернизацию ВС и вооружения, пишет ИноСМИ.

«Российские вооруженные силы главным образом выполняют задачу по защите своей страны, в первую очередь, важных населенных пунктов и промышленных центров», — пишет The National Interest.

Российская Федерация выработала стратегические и тактические решения по ведению боя, в котором задействованы все виды войск. В случае вооруженного конфликта РФ пустит в ход множество ракет для защиты своих государственных границ. Главным козырем издание называет ядерный потенциал страны.

Аналитики считают, что российское командование будет маскировать свои подразделения и врага в заблуждение. В случае кризисной ситуации, РФ способна передислоцировать подразделения по железной дороге, накапливая таким образом силы для ответных действий.