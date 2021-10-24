Польша заключила контракт на поставку американских F-35 по завышенной цене

Контракт на поставку 32 американских истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II обошелся Польше в 4,6 млрд долларов.

Стоимость контракта покрывает не только покупку самих самолетов, но и ряд дополнительных опций. В комплекте с истребителями идут дополнительные двигатели. США также займутся обучением польских пилотов, обеспечат поставки авиасимуляторов и услуги логистики, пишет газета «Известия».

Поставки F-35 стартуют не раньше 2026 года и закончатся к 2030 году. Попасть на обучение в США смогут лишь 24 летчика и не раньше 2024 года, поскольку американская армия сама нуждается в квалифицированных специалистах.

Эксперт Минобороны Польши Петр Войке ранее предположил, что срочное приобретение F-35 может быть связано со слишком высокими затратами. Он напомнил о существовании еще одной проблемы — «фундаментальной нехватке» персонала для освоения американских F-35. Польское правительство оставило без внимания заявление Войке и подписало контракт с США.