Президент Колумбии сообщил о поимке главы крупнейшего наркокартеля «Клан залива»

Глава крупнейшего наркокартеля Колумбии «Клан залива» Дайро Усуга по прозвищу Отоньель был пойман в ходе операции с участием 500 правоохранителей. Информацию о его задержании подтвердил президент страны Иван Дуке.

Преступника удалось поймать в рамках совместной операции полиции и военных в муниципалитете Некокли на северо-западе Колумбии. На данный момент предводитель наркокартеля перевезен в город Медельин. Ранее власти США предлагали до 5 миллионов долларов за данные о местонахождении Отоньеля.

«Этот удар по Отоньелю в рамках операции "Осирис" знаменует конец для "Клана залива"», — заявил Дуке во время пресс-конференции.

Президент Колумбии подчеркнул, что задержание Отоньеля сильнейший удар, который был нанесен по наркотрафику страны в этом веке. Как отметил Иван Дуке, такое событие можно сравнить «только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы».